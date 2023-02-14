Детскому омбудсмену жалуются на бродячих собак в Тагиле и Академическом

Уполномоченному по правам ребенка Свердловской области регулярно приходят жалобы на стаи бродячих собак, которые пугают детей.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом детский омбудсмен Игорь Мороков рассказал на заседании комитета заксобрания по законодательству и общественной безопасности. «Особое место занимает Нижний Тагил, недели не проходит, чтобы мы к Пинаеву не обращались. В Екатеринбурге тоже, особенно почему-то в Академическом районе, наверное, потому что там много строек, а на них собаки», – отметил Мороков.

Напомним, жители Академического еще с осени 2022 года жаловались на стаю бездомных собак, которая держала в страхе кварталы в границах улиц Де Геннина – Парина – Ландау – Рябинина. Затем были приняты меры. Глава администрации Академического района Николай Смирнягин рассказал, что строителям в районе запретили прикармливать бездомных животных. За этим следят представители девелопера. «С этого вся ситуация с бездомной стаей начиналась: рабочие, охранники на стройплощадке прикармливали бездомных собак. Но [после совещания в администрации] застройщик издал приказы, которыми запретил своим работникам прикармливать животных. За этим следят. Потом «Спецавтобаза» поработала, и пока вроде ситуация нормализовалась. Мы и сами часто ездим через эти стройплощадки, я видел раньше этих собак. Сейчас их нет», – заявил Смирнягин 9 февраля.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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