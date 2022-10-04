Жителей Академического вновь терроризирует стая бродячих собак

Жители Академического жалуются на стаю агрессивных бездомных собак, которая активизировалась в районе улиц Академика Парина – Рябинина. Люди рассказывают, что животные уже нападали на прохожих, но тем удалось отбиться. В пресс-службе «Спецавтобазы», которая занимается отловом, сообщили, что специалисты ежедневно выезжают в Академический, но найти животных пока не удалось.

Жители новых кварталов Академического сообщают, что в границах улиц Вильгельма Де Геннина – Академика Парина – Рябинина активизировалась стая бездомных собак. Животных на этом участке уже видели зимой 2021-2022 года, затем они пропали. Но в конце сентября – начале октября, по словам горожан, были случаи, когда животные агрессивно вели себя по отношению к людям.

«Сейчас на нас напали собаки бродячие, стая, окружили, муж их прогонял, мы с собакой к подъезду бежали, очень страшно, но все целы. позвонила в 112, сказали – передали в полицию. Если кто-то еще столкнется, звоните туда и 3824528, отлов собак», – пишут жители в чате квартала.

«6 собак, я тоже отправила с видео заявку. Нас окружили 30.09 вечером примерно в 22:30», – рассказывают соседи.

По словам екатеринбуржцев, многие уже боятся выходить гулять с домашними маленькими собаками, другие планируют покупать перцовые баллончики, чтобы защитить себя и детей в случае нападения.

Отловом бездомных собак в Екатеринбурге занимается только муниципальное предприятие «Спецавтобаза». В пресс-службе сообщили «Новому Дню», что уже активно занимаются по заявкам из Академического.

«В сентябре 2022 года по Академическому району Екатеринбурга поступило три заявки на отлов собак: одна по улице Вильгельма де Геннина, две других – по улице Академика Парина. В октябре заявка также поступила по участку в районе улиц Академика Парина – Рябинина, – сообщили в пресс-службе «Спецавтобазы». – Ранее бригады специалистов уже отлавливали собак по этим адресам: в апреле 2022 года поймали одну собаку, в июне – три. Так как сейчас по этим улицам в Академическом районе снова поступают обращения, то они будут на контроле – выезды специалистов туда ежедневные. Но, чувствуя приближение опасности, бездомные животные убегают от бригады отлова. Также на этой местности ведется стройка, где скрываются собаки, – это усложняет процесс их отлова».

Напомним, в случае отлова собак их ждет стерилизация, курс вакцинаций и необходимое лечение. Все заявки на отлов бродячих собак в Екатеринбурге принимает администрация города. Сделать это можно по телефону: 8(343) 382-45-28 или через электронную приемную на официальном портале екатеринбург.рф.

Как ранее уже писал «Новый День», в Екатеринбурге, помимо «Спецавтобазы», никто не заявляется на конкурс по отлову бездомных животных. Вероятно, это неприбыльно и сложно. В 2021 году из 794 пойманных собак после стерилизации и вакцинации на улицу вернули 506. Еще 220 нашли новый дом, 38 – вернули прежним хозяевам. Какие проблемы существуют при отлове бездомных животных, мы писали здесь.

Екатеринбург, Ольга Тарасова, Екатерина Норсеева

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