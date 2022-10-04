российское информационное агентство 18+

Конфликт на Украине

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Вторник, 4 октября 2022, 10:38 мск

Новости Екатеринбург

Новости, Кратко, Популярное, Анонсы, Интервью, Слухи, Видео, Рабкрин

Жителей Академического вновь терроризирует стая бродячих собак

Фото из архива

Жители Академического жалуются на стаю агрессивных бездомных собак, которая активизировалась в районе улиц Академика Парина – Рябинина. Люди рассказывают, что животные уже нападали на прохожих, но тем удалось отбиться. В пресс-службе «Спецавтобазы», которая занимается отловом, сообщили, что специалисты ежедневно выезжают в Академический, но найти животных пока не удалось.

Жители новых кварталов Академического сообщают, что в границах улиц Вильгельма Де Геннина – Академика Парина – Рябинина активизировалась стая бездомных собак. Животных на этом участке уже видели зимой 2021-2022 года, затем они пропали. Но в конце сентября – начале октября, по словам горожан, были случаи, когда животные агрессивно вели себя по отношению к людям.

«Сейчас на нас напали собаки бродячие, стая, окружили, муж их прогонял, мы с собакой к подъезду бежали, очень страшно, но все целы. позвонила в 112, сказали – передали в полицию. Если кто-то еще столкнется, звоните туда и 3824528, отлов собак», – пишут жители в чате квартала.

«6 собак, я тоже отправила с видео заявку. Нас окружили 30.09 вечером примерно в 22:30», – рассказывают соседи.

По словам екатеринбуржцев, многие уже боятся выходить гулять с домашними маленькими собаками, другие планируют покупать перцовые баллончики, чтобы защитить себя и детей в случае нападения.

Отловом бездомных собак в Екатеринбурге занимается только муниципальное предприятие «Спецавтобаза». В пресс-службе сообщили «Новому Дню», что уже активно занимаются по заявкам из Академического.

«В сентябре 2022 года по Академическому району Екатеринбурга поступило три заявки на отлов собак: одна по улице Вильгельма де Геннина, две других – по улице Академика Парина. В октябре заявка также поступила по участку в районе улиц Академика Парина – Рябинина, – сообщили в пресс-службе «Спецавтобазы». – Ранее бригады специалистов уже отлавливали собак по этим адресам: в апреле 2022 года поймали одну собаку, в июне – три. Так как сейчас по этим улицам в Академическом районе снова поступают обращения, то они будут на контроле – выезды специалистов туда ежедневные. Но, чувствуя приближение опасности, бездомные животные убегают от бригады отлова. Также на этой местности ведется стройка, где скрываются собаки, – это усложняет процесс их отлова».

Напомним, в случае отлова собак их ждет стерилизация, курс вакцинаций и необходимое лечение. Все заявки на отлов бродячих собак в Екатеринбурге принимает администрация города. Сделать это можно по телефону: 8(343) 382-45-28 или через электронную приемную на официальном портале екатеринбург.рф.

Как ранее уже писал «Новый День», в Екатеринбурге, помимо «Спецавтобазы», никто не заявляется на конкурс по отлову бездомных животных. Вероятно, это неприбыльно и сложно. В 2021 году из 794 пойманных собак после стерилизации и вакцинации на улицу вернули 506. Еще 220 нашли новый дом, 38 – вернули прежним хозяевам. Какие проблемы существуют при отлове бездомных животных, мы писали здесь.

Екатеринбург, Ольга Тарасова, Екатерина Норсеева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Ссылки по теме

Как ловят собак в Екатеринбурге и почему с этой проблемой никто не может справиться (ВИДЕО)

В рубриках

Екатеринбург, Урал, Общество, Россия, Скандалы и происшествия,