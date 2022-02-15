Волонтер: свердловчане стали чаще выбрасывать собак на улицу, приюты переполнены

В Свердловской области начали все чаще отдавать животных в «добрые руки» или приюты. Часто отдают породистых или бросают их прямо на улице.

Волонтер Чкаловского приюта для собак Ангелина Перебатова рассказала «Новому Дню», что за зиму к ним обратилось в два раза больше жителей, чем за предыдущий год.

«К нам привозят собак из ПКС (пунктов краткосрочного содержания собак), которые сейчас переполнены, приводят своих бывших друзей и горе-хозяева или просто жители, подобравшие животное на улице, – пояснила Ангелина. – У нас небольшой приют, поэтому брать всех не можем. Кого-то пристраиваем, берем на передержку».

Как сообщила «Новому Дню» Ангелина, приют и ПКС – это разные организации. В пункт содержания привозит бродячих животных «Спецавтобаза», некоторых собак там оставляют и размещают в больших вольерах, некоторых, особенно щенков, усыпляют. Как правило, в ПКС собака не может находиться долго. В приюте же животным находят дом или обеспечивают хвостатым «пенсионерам» достойную старость. Собак прививают и стерилизуют перед отправкой в новую семью.

«В ПКС нет места для содержания щенков, особенно совсем маленьких 2-3 месячных, у них слабый иммунитет, а туда привозят бродячих собак, которые могут чем-то болеть, поэтому, как правило, малышей усыпляют, – сказала Ангелина. – Мы, волонтеры, периодически спасаем щенков от смерти и забираем их в приют, либо на домашнюю передержку».

Волонтер пояснила, что самое сложное время – лето, так как в приюты и ПКС привозят много собак, до десяти в день. Однако нынешней зимой, по словам Ангелины, объем работы у сотрудников и волонтеров приюта вырос в несколько раз.

«Понятное дело, приюты и пункты всегда переполнены, особенно в теплое время года, но сейчас нам тоже непросто. Бродячих собак привозят плюс-минус как обычно, а вот безответственных хозяев стало намного больше. Расскажу самый последний случай – пришла молодая девушка с пяти-шестимесячной дворняжкой, решила отдать ее нам, потому что взяла ее и как-то не подумала, что щенку надо уделять много времени. Сказала, что с собакой не справляется, она ее не слушается, вещи грызет и гадит в квартире. Оказалось, что эта мадам оставляла щенка на весь день в одиночестве, гуляла, дай бог, раз в день. Один раз вообще на неделю уехала, а собака все это время сидела дома одна, а кормила ее соседка. Очень жаль, что нет закона, который мог бы привлечь к ответственности такую хозяйку. И таких приходит множество: я наигрался, заберите. И мы этой собаке, невоспитанной, дурной, ищем дом. И берет ее такая же девочка, и предает во второй раз!» – негодует Ангелина.

Кроме того, на сайте «Авито» каждый день выкладывается порядка 10 объявлений «собака в добрые руки», кошек отдают еще чаще. Среди хвостатых, ищущих дом, встречаются и породистые, например, двухлетний шарпей, или восьмилетний лабрадор. Но по большей части в хорошие руки отдают дворняжек или метисов.

«Наш приют существует на пожертвования и спонсорскую помощь, волонтеры работают бесплатно, я вот совмещаю с учебой, но когда закончу, с работой совмещать не смогу. Много неравнодушных дарят нам корм, отдают старое постельное белье, приходят гулять, ведь каждую собаку нужно выгуливать хотя бы раз в день, и нам не разорваться, – пояснила Ангелина. – Конечно, хотелось бы, чтобы люди не предавали своих друзей и тем более не оставляли их на улице или в лесу. Если уж отдаете свое животное в приют, то хоть корм приносите или пожертвование. Многие приводят породистых, которых просто бросили на улице, а ведь им нужно специальное питание».

Екатеринбург, Мария Зыкова

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