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Четверг, 2 июня 2022, 11:02 мск

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Губернатор Куйвашев выделил средства на приюты для бездомных животных

Некоммерческие организации Свердловской области получат гранты на содержание приютов для бездомных животных. В областном бюджете на эти цели предусмотрено более 2,8 миллиона рублей. Решение о предоставлении господдержки принято 2 июня на заседании правительства региона под руководством губернатора Евгения Куйвашева.

«Распределение грантов будет проходить на конкурсной основе. К участию в конкурсе допускаются социально ориентированные некоммерческие организации, имеющие помещения для содержания животных и ухода за ними. При этом опыт работы в сфере защиты животных у некоммерческой организации должен составлять не менее одного года», – отметил директор Департамента ветеринарии Свердловской области Евгений Трушкин.

Средства гранта можно будет направить на устройство вольеров и стерилизацию бездомных собак.

Как уже сообщал «Новый День», 4 февраля Евгений Куйвашев потребовал от глав муниципальных образований в течение двух недель отловить всех бродячих собак и стерилизовать их. Две недели спустя губернатор сообщил, что в большинстве территорий начали искать площадки для приютов и наконец заключают контракты на отлов животных.

В мае власти заявили, что в Свердловской области появятся восемь государственных приютов для животных, причем для пяти уже определили земельные участки. По замыслу региональных властей, места для содержания бездомных собак должны появиться в каждом управленческом округе, новый приют построят и в Екатеринбурге.


Екатеринбург, Елена Владимирова

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