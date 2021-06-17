Муниципалитетам разрешат строить приюты для безнадзорных животных

В Свердловской области муниципалитетам передадут полномочия по проектированию зданий, строений и сооружений в качестве приютов для безнадзорных животных.

Такое решение было принято на сегодняшнем совете заксобрания. «К сожалению, к нам продолжает поступать большое число обращений от жителей Свердловской области, в которых люди возмущаются принятыми решениями в отношении безнадзорных собак. Нам важно, чтобы в наших принятых законодательных актах были отражены и предложения зоозащитников относительно гуманного отношения к животным, и вопросы безопасности населения, страдающего от безнадзорных животных», – заявила спикер Людмила Бабушкина.

Как уже сообщал «Новый День», сейчас в большинстве муниципалитетов бездомные животные зачастую содержатся в чудовищных условиях, куда их помещают организации, заключившие контракт на отлов. Например, в марте в Артемовском по суду была запрещена деятельность ООО «Специализированная служба». Суд признал, что служба и приют при ней работали с нарушением закона, а также создавали угрозу для жизни и здоровья отловленных животных. Ранее о работе этого пункта содержания сообщали зоозащитники. Они говорили, что животные там содержатся в антисанитарных условиях, их не лечат и плохо кормят. Прокуратура провела проверку и выяснила, что ветеринарные помещения, где собаки жили после операций и во время карантина, находились в плохом состоянии. Отсутствовали условия для хранения лекарственных средств, не было изолятора для содержания больных животных.

Впрочем, вопрос о строительстве качественных приютов для животных в муниципалитетах поднимался неоднократно и всегда упирался в одно – в деньги. По мнению некоторых депутатов, лучше построить один хороший приют на несколько территорий, чем несколько плохих – в разных.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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