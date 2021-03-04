В Артемовском через суд закрыли службу отлова собак, которая жестоко обращалась с животными

В Артемовском закрыли службу по отлову бездомных собак, где животные содержались в антисанитарных условиях, а в последнее время и вовсе жили в обычном гараже. Закрытия организации долго добивались зоозащитники, которые говорили об издевательствах над бездомными собаками.

Как сообщает пресс-служба областной прокуратуры, деятельность ООО «Специализированная служба» запрещена Артемовским городским судом, иск в который подала местный прокурор. Суд признал, что служба и приют при ней работали с нарушением закона, а также создавали угрозу для жизни и здоровья животных.

Ранее о работе этот приюта в Артемовском через местные СМИ сообщали зоозащитники. Они говорили, что животные там содержатся в антисанитарных условиях, их не лечат и плохо кормят.

Прокуратура провела обследование приюта для собак по адресу: улица Куйбышева, 8, и выявила грубые нарушения законов в сфере ответственного обращения с животными, ветеринарно-санитарных правил, требований пожарной безопасности и прочих. Приют находился в бывшем промздании. Ветеринарные помещения, где собаки жили после операций и во время карантина, находились в плохом состоянии. Отсутствовали условия для хранения лекарственных средств, не было изолятора для содержания больных животных.

«Более того, с декабря 2020 года «Специализированная служба» содержала отловленных животных в неприспособленном гаражном боксе без внесения сведений об этом в федеральную государственную информационную систему в области ветеринарии, – сообщили в прокуратуре. – Выявленные нарушения требований федерального и областного законодательства в деятельности организации противоречат принципам гуманного обращения с животными».

Полученный прокуратурой исполнительный лист направлен в службу судебных приставов для закрытия приюта, а также гаража, где содержались собаки.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

Екатеринбург. Другие новости 04.03.21

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