Детям пришлось спасаться на горке от стаи бездомных собак

В поселке Рудничном города Краснотурьинска снова активизировались бродячие собаки. На этот раз стая угрожала группе школьников. Прокуратура организовала проверку.

Как сообщает пресс-служба надзорного ведомства, очередное нападение произошло на улице Горняков. Дети вынуждены были забраться на детскую горку, чтобы спастись от агрессивных животных.

«В ходе надзорных мероприятий прокуратура установит, заключен ли на текущий год муниципальный контракт на отлов безнадзорных животных на поднадзорной территории, поступали ли заявки от граждан с жалобами на агрессивных животных, какие меры предпринимались по соблюдению требований законодательства в указанной сфере органами местного самоуправления и специализированной организации», – уточнили в прокуратуре.

Как уже сообщал «Новый День», год назад краснотурьинцы уже жаловались на бродячих животных, как, впрочем, и жители других городов области. 4 февраля 2022 года губернатор Евгений Куйвашев потребовал от глав муниципальных образований в течение двух недель отловить всех бродячих собак и стерилизовать их. «Найдите службам отлова собак волонтеров, дайте машины для поиска стай. В течение двух недель нужно отловить всех бездомных собак и стерилизовать их. После стерилизации отпускать их на волю нельзя, нужно держать в приютах. Если понадобится дополнительная еда для собак – договоритесь с бизнесом, чтобы отдавали остатки из столовых. Договоритесь о строительстве временных деревянных вольеров. Вы же главы, в конце концов, это ваша ответственность. Всех собак нужно пересчитать и сообщить сумму, которая нужна на их содержание», – потребовал тогда глава региона.

Краснотурьинск, Елена Владимирова

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