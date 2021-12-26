В Екатеринбурге началась очередная акция против QR-кодов (ФОТО)

В Екатеринбурге стартовал очередной пикет противников системы QR-кодов. Проходит он на площадке рядом с перекрестком уулиц Большакова – 8 Марта. Сейчас здесь собралось около 100 человек, и люди еще подходят.

Акция приурочена к дню восстания декабристов (оно произошло 26 декабря 1825 года). По информации организаторов, мероприятие согласовано с министерством общественной безопасности Свердловской области.

«Нам дали подачку в том, что на Новый год разрешили вход в ТЦ. Потом снова все закроют. Мы должны сейчас решительно выступить против этой системы сегрегации»,– сказала участница акции Марина Морозова.

Как ранее писал «Новый День», в Свердловской области с 22 декабря по 20 января отменили вход в торговые центры по QR-кодам. При этом сертификаты вакцинации нужно показывать при посещении кафе, баров, ресторанов, театры, музеи, выставки, фитнес-центры, кинотеатры вне ТЦ.

Екатеринбург, Никита Кондрашин

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