В Свердловской области – почти 6000 новых случаев коронавируса

За последние сутки на Среднем Урале выявлено 5904 новых случая Covid-19. Это очередной рекорд – почти на 600 больше, чем днем ранее. Умерли 12 человек.

По данным федерального оперштаба, госпитализирован в больницы 651 пациент за день, выписан – 841 человек. С начала пандемии в регионе зарегистрировано всего 263 007 случаев коронавируса и 10 096 летальных исходов.

Напомним, новый штамм «омикрон» в шесть раз заразнее предыдущих, поэтому заболеваемость продолжает расти. При этом, по данным оперштаба Свердловской области, в госпитализации сейчас нуждается чуть более 5% всех заболевших, при «дельте» доля попавших в больницы доходила до 15%. Пневмоний тоже стало меньше.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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