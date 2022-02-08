«Омикрон» практически не вызывает пневмонию и не требует госпитализации

«Омикрон» переносится не тяжело и практически не вызывает пневмонию.

На брифинге главный санитарный врач Свердловской области Дмитрий Козловских рассказал об особенностях штамма «омикрон» в сравнении с «дельтой»: «омикрон» менее опасен практически по всем показателям.

По словам Козловских, пневмонией при «дельте» болело 20-25% от общего числа заболевших, а при «омикроне» лишь 1,5%.

Кроме того, всего 5% больных «омикроном» нуждаются в госпитализации, тогда как с «дельтой» госпитализировали около 15%. Также сейчас всего 0,6% пациентов переносят болезнь тяжело, остальные находятся в средне тяжелом или удовлетворительном состоянии.

Также Дмитрий Козловских сообщил, что ситуация с «омикроном» развивается так, как предсказывали эпидемиологи. Заболеваемость начала расти в Екатеринбурге, а затем в других городах области.

Екатеринбург, Мария Зыкова

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