Задержан екатеринбургский гимназист, который «минировал» школы ради хайпа и по заказу

В Екатеринбурге задержан 14-летний гимназист, которого подозревают в серии ложных сообщений о минировании учебных заведений и торговых центров.

Как сообщил пресс-секретарь свердловского ГУ МВД Валерий Горелых, подросток учится в одной из гимназий Ленинского района. Его воспитывает мать, ранее на учете в ПДН он не состоял. Подросток уже признался, что «минировал» учебные заведения, в том числе и свое собственное, ради хайпа, но иногда делал это и на заказ – по 1000 рублей за один объект. Деньги он получал на электронный кошелек.

Юношу задержали по месту жительства, откуда он зачастую прямо из окна своей квартиры наблюдал, как представители МВД и других силовых ведомств эвакуируют людей. Для конспирации подозреваемый использовал различные алгоритмы, позволяющие скрыть или изменить IP-адрес. Пока следствие ОВД располагает сведениями о восьми эпизодах «минирования», к которым причастен задержанный.

Отметим, уголовная ответственность по статье «Заведомо ложное сообщение о подготовке теракта» наступает уже с 14 лет. На время следствия «вундеркинд» находится под подпиской о невыезде. Сотрудники полиции устанавливают точное количество его противоправных поступков.

Как уже сообщал «Новый День», 12 января из-за сообщений о минировании в Свердловской области были эвакуированы свыше 60 тыс. человек из различных образовательных учреждений: почти всех школ, ряда вузов и колледжей. При проверке заведений и прилегающих территорий опасных предметов обнаружено не было. В пресс-службе УФСБ России по Свердловской области на следующий день рассказали, что сообщения о минировании поступили из-за рубежа.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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