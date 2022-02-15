В Ростове-на-Дону вновь эвакуируют школы из-за минирований

В большинстве школ Ростова-на-Дону проводится проверка сообщений о заложенных бомбах. Детей отправили по домам.

Сообщения о минировании поступили в 73 школы, всего в городе около 100 школьных учебных заведений. Ученикам одной из школ сказали приходить к третьему уроку, многих отправили по домам.

На месте работают правоохранительные органы. К данному моменту ни одно сообщение не подтвердилось.

Напомним, что первая волна сообщений о готовящихся терактах в школах Ростова-на-Дону прошла 27 января. В тот раз спецслужбы проверили более 70 образовательных учреждений.

Ростов-на-Дону, Зоя Осколкова

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