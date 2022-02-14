В Норильске задержали подростка-лжеминера

В Норильске задержали 14-летнего мальчика по подозрению в ложных сообщениях о минировании зданий. В отношении подростка возбудили уголовное дело.

По данным следствия, в январе 2022 года подросток в Норильске связался по телефону в мессенджере со знакомым 16-летним юношей, после чего договорился за деньги совершить серию ложных сообщений о заложенных бомбах в одном из образовательных учреждений Волгограда. Целью этих действий была «дестабилизация деятельности органов власти», уточнили в региональном управлении СКР.

Подозреваемый трижды рассылал по электронной почте письмо с сообщением о минировании. За это он получил 10 тысяч рублей.

Уголовное дело возбуждено по ч. 3 ст. 207 УК РФ (заведомо ложное сообщение об акте терроризма). Юноше избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Расследование продолжается.

Норильск, Зоя Осколкова

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