Житель Челябинска входил в сеть анонимов, терроризировавших россиян сообщениями о минировании

ФСБ задержала челябинца за ложные сообщения об угрозе взрыва в социальных учреждений.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе УФСБ России по Челябинской области, сотрудники управлений контрразведки по Южному Уралу и Ставрополью задержали жителя Челябинска, распространившего более 20 анонимных сообщений об угрозах взрыва объектов социальной инфраструктуры в ряде регионов России.

Челябинец признал свою вину. В отношении него возбуждено уголовное дело по факту заведомо ложного сообщения об акте терроризма.

«Ложные террористические угрозы распространяются преступниками в целях дестабилизации обстановки в Российской Федерации и сопредельных государствах, вымогательства денежных средств и из хулиганских побуждений с использованием российских и зарубежных интернет-сегментов, – рассказали в пресс-службе силового ведомства. – В ходе совместной работы российских и зарубежных правоохранительных органов установлено, что к организации указанной преступной деятельности причастны участники так называемых «сваттинговых» интернет-сообществ».

В результате проведенных мероприятий в ряде российских регионов задержаны 14 участников «сваттинговых» интернет-сообществ, причастных к распространению заведомо ложных сообщений о минированиях. Их организатором в ФСБ назвали 19-летнего студента Национального технического университета Украины (Киев).

Продолжается розыск остальных лиц, причастных к распространению ложных террористических угроз.

Челябинск, Виктор Елисеев

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