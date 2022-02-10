ФСБ вычислила организатора волны лжеминирований

Волна ложных сообщений о минировании социально значимых объектов в ряде регионов России была организована гражданином Украины, сообщили в Федеральной службе безопасности. Он с подельниками курировал участников сетевых сообществ, которые распространяли угрозы.

Напомним, в нескольких регионах школы, больницы, административные здания и торговые центры проверялись на наличие взрывчатых веществ из-за анонимных угроз. На Дальнем Востоке, в Свердловской, Челябинской областях, в Крыму сообщения о лжеминировании приходили несколько дней подряд.

ФСБ выяснила, что подобные угрозы получали правоохранители в Азербайджане, Армении, Беларуси, Молдове, Казахстане, самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республиках. Угрозы рассылались для дестабилизации обстановки в России и сопредельных странах, ради получения выкупа и из хулиганских побуждений.

«В ряде российских регионов задержаны 14 участников «сваттинговых» интернет-сообществ, причастных к распространению заведомо ложных сообщений о минированиях. Их организаторами и администраторами являлись гражданин Украины Осипчук Антон, 2003 г.р., проходящий обучение на факультете информационной безопасности Национального технического университета Украины (Киев), и его подельники», – говорится в сообщении ведомства.

Москва, Наталья Рязанова

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