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Четверг, 3 февраля 2022, 12:22 мск

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В Москве снова «минируют» школы

В Москве зафиксирована очередная волна «минирования» школ. Правоохранительные органы проверяют образовательные учреждения в разных районах столицы после поступивших угроз взрыва, передает РИА «Новости» со ссылкой на представителя экстренных служб.

«Большое количество школ по всей Москве проверяется из-за поступивших сообщений с угрозой взрыва», – сказал собеседник агентства.

Волна «минирований» в разных городах России первоначально началась в конце 2019 года и затронула суды, торговые центры, станции метро, авиационную и железнодорожную инфраструктуру, школы, лечебные учреждения. Последний всплеск подобных сообщений был отмечен в январе нынешнего года.

Москва, Светлана Антонова

© 2022, РИА «Новый День»

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