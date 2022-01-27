В Севастополе опять эвакуировали школы

Правительство Севастополя получило очередные сообщения о минировании школ.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе правительства, сотрудники полиции, Росгвардии и служб экстренного реагирования эвакуировали детей и сотрудников и учебных заведений и проверяют помещения. Пока никаких взрывоопасных предметов не обнаружено.

Напомним, в минувшую пятницу, 21 января, эвакуировать пришлось практически все образовательные учреждения Севастополя. А вчера, 26 января, из-за аналогичных сообщений проверялись социальные учреждения.

Севастополь, Лиана Макоба

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