В Севастополе опять эвакуировали школы

Правительство Севастополя получило очередные сообщения о минировании школ.
Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе правительства, сотрудники полиции, Росгвардии и служб экстренного реагирования эвакуировали детей и сотрудников и учебных заведений и проверяют помещения. Пока никаких взрывоопасных предметов не обнаружено.
Напомним, в минувшую пятницу, 21 января, эвакуировать пришлось практически все образовательные учреждения Севастополя. А вчера, 26 января, из-за аналогичных сообщений проверялись социальные учреждения.
Севастополь, Лиана Макоба
© 2022, РИА «Новый День»
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