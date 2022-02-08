На Дальнем Востоке школы эвакуируют из-за сообщений о заложенных бомбах

По всему Дальнему Востоку были получены сообщения о минировании школ. Учебные заведения массово эвакуируют далеко не первый раз в этом году.

Сообщения о заложенных в школах взрывных устройствах поступили в Хабаровском крае, на Камчатке, Колыме, Еврейской АО и Приморье. К данному моменту специалисты проверили большинство учреждений, угроза оказалась ложной.

В Хабаровске учебный процесс пришлось прервать в 70 учреждениях. Сообщение о минировании пришло на электронную почту администрации рано утром. После проверки большинство учебных заведений возобновляли уроки. Хабаровские школы массово «минировали» 18 и 26 января, а также 2 февраля.

В Магадане из двух десятков школ эвакуировали около 8 тысяч детей. Старшеклассников отправили по домам, малышей отвели в ближайшие детские сады, оттуда их забрали родители. Предыдущая волна минирований школ в городе прошла 20 января.

В Находке все 23 школы закрывают, чтобы специальные службы провели обследование. Занятия во вторую смену будут проходить дистанционно.

В Биробиджане уроки также отменили во всех учреждениях. Учебный процесс не будет возобновлен, пока здания не будут проверены, а руководители школ не получат на руки необходимые документы, заявили местные власти. С начала 2022-го биробиджанские школы эвакуируют из-за угрозы минирования во второй раз.

В Петропавловске-Камчатском письма об угрозе взрыва пришли в 42 школы, из которых 12 закрыты на карантин. Проводится эвакуация.

Владивосток, Зоя Осколкова

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