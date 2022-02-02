Более 75 тысяч человек эвакуировали в ДНР

Центр общественных связей МВД ДНР в среду, 2 февраля, сообщил, что в Донецкой народной республике из-за сообщений о минировании пришлось эвакуировать более 75 тысяч человек из 400 зданий, – сообщает РИА Новости.

Глава администрации Донецка Алексей Кулемзин на официальной странице в Telegram ранее написал, что утром в среду поступили сообщения о минировании учреждений образования, а днем ранее в администрации Киевского района после подобного сообщения было обнаружено и обезврежено взрывное устройство.

В сообщении Кулемзина говорится: «По состоянию на 15.00 мск. в полицию поступила информация о наличии взрывных устройств в 400 зданиях, расположенных в 16 населенных пунктах Донецкой народной республики. Угрозы взрывов повлекли необходимость безотлагательной эвакуации более 75 тысяч человек... На текущий момент правоохранители не выявили предметов, представляющих опасность для жизни или здоровья граждан. Обследование продолжается».

Ранее в МИД России сообщали, что Киев направил в Донбасс половину всего личного состава Вооруженных сил Украины.

Донецк, Иван Бабурин

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