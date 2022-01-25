В Челябинске снова отменили занятия в школах из-за угрозы взрыва

Школьников Челябинска снова распустили по домам.
Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Челябинска, сегодня, 25 января, правоохранительными органами проводится проверка вновь поступивших анонимных сообщений об угрозах минирования образовательных учреждений города Челябинска. В связи с чем было принято решение об отмене очных занятий в школах.
«Администрация города признает, что данная мера может вызывать неудобства у родителей. Напомним, при поступлении сообщений подобного характера существует алгоритм действий: эвакуация людей и полная проверка здания. Эти действия едины и предпринимаются и в других городах страны при возникновении подобных ситуаций, – заявили представители городских властей. – В Челябинске 189 зданий школ, и провести одномоментную проверку сразу всех невозможно».
Сейчас сотрудники правоохранительных органов обследуют все здания образовательных учреждений.
Напомним, 20 января в школах Челябинска уже отменяли занятия из-за поступивших угроз о минировании. Тогда сообщения оказались ложными.
Челябинск, Виктор Елисеев
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