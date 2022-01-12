Количество эвакуированных школ увеличилось до 151 – это почти все школы Екатеринбурга

На текущий момент в Екатеринбурге из-за сообщений о минировании эвакуированы дети из 151 школы. Всего в городе 163 юрлица, а зданий – чуть больше. То есть учебный процесс был прерван почти во всех средних образовательных учреждениях города. Среди родителей ходит информация, что школьников могут отправить на дистант на неделю.
По данным департамента образования Екатеринбурга, с 9 часов утра количество школ, которые получили письма о минировании и эвакуировали всех детей и сотрудников, почти удвоилось: было 93 – стала 151. Напомним, сообщения в школы стали поступать с раннего утра. Кому-то повезло, и письмо прочитали еще в 7:30, то есть дети даже не дошли до школы, остались дома. Кто-то успел отучиться первый урок, на улицу начали выводить ближе к 9 часам утра (например, так было в школе № 165 в Пионерском). Других выводили прямо с занятия.
Сейчас в некоторых образовательных учреждениях уже возобновились уроки, в других решено отменить даже вторую смену, поскольку школы ждут, когда здания проверят силовики. Также ходят слухи, что из-за волны минирований все школы Екатеринбурга с завтрашнего дня могут перевести на дистанционное обучение – как минимум, на неделю. Но официально «Новому Дню» эту информацию не подтвердили. «Пока такого решения нет», – сообщили в пресс-службе департамента образования.
Список всех заминированных школ:
1. МБОУ СОШ № 1
2. МАОУ гимназия № 2
3. МАОУ гимназия № 9
4. МАОУ СОШ с углубленным изучением отдельных предметов № 11
5. МАОУ лицей № 12
6. МАОУ СОШ № 23
7. МБОУ СОШ № 25
8. МАОУ СОШ № 48
9. МБОУ СОШ № 57
10. МАОУ СОШ с углубленным изучением отдельных предметов № 63
11. МАОУ СОШ № 69
12. МАОУ СОШ с углубленным изучением отдельных предметов № 74
13. МБОУ СОШ № 79
14. МАОУ гимназия № 116
15. МАОУ СОШ № 121
16. МАОУ СОШ № 141
17. МАОУ СОШ № 143
18. МАОУ СОШ № 163
19. МАОУ СОШ № 168
20. МАОУ СОШ № 171
21. МАОУ СОШ № 184 «Новая школа»
22. МБВ(С)ОУ В(С)ОШ № 185
23. МАОУ гимназия № 202 «Менталитет»
24. МАОУ СОШ № 4 с углубленным изучением отдельных предметов
25. МАОУ СОШ № 50
26. МБОУ СОШ № 75
27. МАОУ Гимназия № 104
28. МБОУ СОШ № 119
29. МАОУ СОШ с углубленным изучением отдельных предметов № 122
30. МБОУ СОШ № 127
31. МБОУ СОШ № 129
32. МАОУ СОШ № 147
33. МАОУ – СОШ № 148
34. МБОУ СОШ № 149
35. МАОУ Гимназия № 155
36. МАОУ СОШ № 166
37. МАОУ СОШ № 170 с углубленным изучением отдельных предметов
38. МАОУ Гимназия № 174
39. МБОУ СОШ № 179
40. МАОУ СОШ № 183
41. МАОУ СОШ № 208 с углубленным изучением отдельных предметов
42. МБОУ СОШ № 221
43. МБОУ СОШ № 24
44. МАОУ гимназия № 35
45. МБОУ – СОШ № 36
46. МАОУ гимназия № 37
47. МАОУ СОШ № 43 с углубленным изучением отдельных предметов
48. МАОУ – гимназия № 45
49. МБОУ СОШ № 82
50. МАОУ гимназия № 108
51. МАОУ – СОШ № 125
52. МАОУ Лицей № 130
53. МАОУ СОШ № 134
54. МАОУ СОШ № 145 с углубленным изучением отдельных предметов
55. МАОУ СОШ № 146
56. МБОУ СОШ № 150
57. МАОУ СОШ № 151 с углубленным изучением отдельных предметов
58. МАОУ СОШ № 157
59. МАОУ СОШ № 164
60. МАОУ – СОШ № 165
61. МАОУ лицей № 3
62. МБОУ гимназия № 5
63. МАОУ СОШ № 10 с углубленным изучением отдельных предметов
64. МАОУ СОШ № 16
65. МАОУ СОШ № 17 с углубленным изучением отдельных предметов
66. МАОУ СОШ № 19
67. МБОУ СОШ № 55
68. МАОУ СОШ № 64
69. МАОУ СОШ № 65 с углубленным изучением отдельных предметов
70. МАОУ гимназия № 70
71. МАОУ СОШ № 85
72. МАОУ СОШ № 93
73. МАОУ лицей № 109
74. МАОУ гимназия № 120
75. МАОУ СОШ № 140 с углубленным изучением отдельных предметов
76. МБОУ СОШ № 154
77. МАОУ лицей № 159
78. МБОУ гимназия № 161
79. МАОУ лицей № 173
80. МАОУ СОШ № 175
81. МАОУ-СОШ № 181
82. МАОУ СОШ № 7
83. МАОУ гимназия № 8
84. МАОУ гимназия № 13
85. МАОУ СОШ № 14
86. МАОУ СОШ № 15
87. МАОУ СОШ № 26
88. МАОУ СОШ № 28
89. МАОУ СОШ № 53
90. МАОУ СОШ № 60
91. МАОУ СОШ № 62
92. МАОУ СОШ № 71
93. МАОУ СОШ № 76
94. МБОУ СОШ 81
95. МАОУ СОШ № 92
96. МАОУ гимназия № 94
97. МАОУ СОШ № 96
98. МАОУ СОШ № 97
99. МАОУ лицей № 110
100. МАОУ гимназия № 210
101. МБОУ СОШ № 18
102. МБОУ – СОШ № 20
103. МБОУ СОШ № 21
104. МАОУ СОШ № 32
105. МАОУ гимназия № 39 «Французская гимназия»
106. МАОУ СОШ № 44
107. МБОУ СОШ № 52
108. МАОУ СОШ № 59
109. МАОУ СОШ № 61
110. МБОУ СОШ № 84
111. МБОУ СОШ № 86
112. МАОУ СОШ № 87
113. МАОУ – СОШ № 91
114. МАОУ СОШ № 102
115. МАОУ СОШ № 105
116. МАОУ СОШ № 106
117. МАОУ СОШ № 131
118. МАОУ СОШ № 132
119. МАОУ лицей № 135
120. МАОУ – СОШ № 137
121. МАОУ СОШ № 142
122. МАОУ – СОШ № 156
123. МАОУ гимназия № 177
124. МАОУ лицей № 180
125. МАОУ СОШ № 197
126. МАОУ СОШ № 200
127. МБОУ СОШ № 215 «Созвездие»
128. МАОУ СОШ № 22
129. МБОУ СОШ № 27
130. МАОУ СОШ № 46
131. МБОУ СОШ № 49
132. МАОУ СОШ № 66
133. МАОУ СОШ № 67 с углубленным изучением отдельных предметов
134. МАОУ СОШ № 68 с углубленным изучением отдельных предметов
135. МБОУ СОШ № 72
136. МАОУ СОШ № 77
137. МАОУ СОШ № 80
138. МБОУ СОШ № 95
139. МБОУ СОШ № 98
140. МАОУ гимназия № 99
141. МАОУ Лицей № 100
142. МАОУ СОШ № 113
143. МАОУ СОШ № 114
144. МБОУ СОШ № 115
145. МАОУ СОШ № 117
146. МАОУ лицей № 128
147. МАОУ СОШ № 136
148. МАОУ СОШ № 138
149. МАОУ СОШ № 167
150. МАОУ гимназия № 205 «Театр»
151. МБВСОУ ЦО № 224
Екатеринбург, Ольга Тарасова
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