Количество эвакуированных школ увеличилось до 151 – это почти все школы Екатеринбурга

На текущий момент в Екатеринбурге из-за сообщений о минировании эвакуированы дети из 151 школы. Всего в городе 163 юрлица, а зданий – чуть больше. То есть учебный процесс был прерван почти во всех средних образовательных учреждениях города. Среди родителей ходит информация, что школьников могут отправить на дистант на неделю.

По данным департамента образования Екатеринбурга, с 9 часов утра количество школ, которые получили письма о минировании и эвакуировали всех детей и сотрудников, почти удвоилось: было 93 – стала 151. Напомним, сообщения в школы стали поступать с раннего утра. Кому-то повезло, и письмо прочитали еще в 7:30, то есть дети даже не дошли до школы, остались дома. Кто-то успел отучиться первый урок, на улицу начали выводить ближе к 9 часам утра (например, так было в школе № 165 в Пионерском). Других выводили прямо с занятия.

Сейчас в некоторых образовательных учреждениях уже возобновились уроки, в других решено отменить даже вторую смену, поскольку школы ждут, когда здания проверят силовики. Также ходят слухи, что из-за волны минирований все школы Екатеринбурга с завтрашнего дня могут перевести на дистанционное обучение – как минимум, на неделю. Но официально «Новому Дню» эту информацию не подтвердили. «Пока такого решения нет», – сообщили в пресс-службе департамента образования.

Список всех заминированных школ:

1. МБОУ СОШ № 1

2. МАОУ гимназия № 2

3. МАОУ гимназия № 9

4. МАОУ СОШ с углубленным изучением отдельных предметов № 11

5. МАОУ лицей № 12

6. МАОУ СОШ № 23

7. МБОУ СОШ № 25

8. МАОУ СОШ № 48

9. МБОУ СОШ № 57

10. МАОУ СОШ с углубленным изучением отдельных предметов № 63

11. МАОУ СОШ № 69

12. МАОУ СОШ с углубленным изучением отдельных предметов № 74

13. МБОУ СОШ № 79

14. МАОУ гимназия № 116

15. МАОУ СОШ № 121

16. МАОУ СОШ № 141

17. МАОУ СОШ № 143

18. МАОУ СОШ № 163

19. МАОУ СОШ № 168

20. МАОУ СОШ № 171

21. МАОУ СОШ № 184 «Новая школа»

22. МБВ(С)ОУ В(С)ОШ № 185

23. МАОУ гимназия № 202 «Менталитет»

24. МАОУ СОШ № 4 с углубленным изучением отдельных предметов

25. МАОУ СОШ № 50

26. МБОУ СОШ № 75

27. МАОУ Гимназия № 104

28. МБОУ СОШ № 119

29. МАОУ СОШ с углубленным изучением отдельных предметов № 122

30. МБОУ СОШ № 127

31. МБОУ СОШ № 129

32. МАОУ СОШ № 147

33. МАОУ – СОШ № 148

34. МБОУ СОШ № 149

35. МАОУ Гимназия № 155

36. МАОУ СОШ № 166

37. МАОУ СОШ № 170 с углубленным изучением отдельных предметов

38. МАОУ Гимназия № 174

39. МБОУ СОШ № 179

40. МАОУ СОШ № 183

41. МАОУ СОШ № 208 с углубленным изучением отдельных предметов

42. МБОУ СОШ № 221

43. МБОУ СОШ № 24

44. МАОУ гимназия № 35

45. МБОУ – СОШ № 36

46. МАОУ гимназия № 37

47. МАОУ СОШ № 43 с углубленным изучением отдельных предметов

48. МАОУ – гимназия № 45

49. МБОУ СОШ № 82

50. МАОУ гимназия № 108

51. МАОУ – СОШ № 125

52. МАОУ Лицей № 130

53. МАОУ СОШ № 134

54. МАОУ СОШ № 145 с углубленным изучением отдельных предметов

55. МАОУ СОШ № 146

56. МБОУ СОШ № 150

57. МАОУ СОШ № 151 с углубленным изучением отдельных предметов

58. МАОУ СОШ № 157

59. МАОУ СОШ № 164

60. МАОУ – СОШ № 165

61. МАОУ лицей № 3

62. МБОУ гимназия № 5

63. МАОУ СОШ № 10 с углубленным изучением отдельных предметов

64. МАОУ СОШ № 16

65. МАОУ СОШ № 17 с углубленным изучением отдельных предметов

66. МАОУ СОШ № 19

67. МБОУ СОШ № 55

68. МАОУ СОШ № 64

69. МАОУ СОШ № 65 с углубленным изучением отдельных предметов

70. МАОУ гимназия № 70

71. МАОУ СОШ № 85

72. МАОУ СОШ № 93

73. МАОУ лицей № 109

74. МАОУ гимназия № 120

75. МАОУ СОШ № 140 с углубленным изучением отдельных предметов

76. МБОУ СОШ № 154

77. МАОУ лицей № 159

78. МБОУ гимназия № 161

79. МАОУ лицей № 173

80. МАОУ СОШ № 175

81. МАОУ-СОШ № 181

82. МАОУ СОШ № 7

83. МАОУ гимназия № 8

84. МАОУ гимназия № 13

85. МАОУ СОШ № 14

86. МАОУ СОШ № 15

87. МАОУ СОШ № 26

88. МАОУ СОШ № 28

89. МАОУ СОШ № 53

90. МАОУ СОШ № 60

91. МАОУ СОШ № 62

92. МАОУ СОШ № 71

93. МАОУ СОШ № 76

94. МБОУ СОШ 81

95. МАОУ СОШ № 92

96. МАОУ гимназия № 94

97. МАОУ СОШ № 96

98. МАОУ СОШ № 97

99. МАОУ лицей № 110

100. МАОУ гимназия № 210

101. МБОУ СОШ № 18

102. МБОУ – СОШ № 20

103. МБОУ СОШ № 21

104. МАОУ СОШ № 32

105. МАОУ гимназия № 39 «Французская гимназия»

106. МАОУ СОШ № 44

107. МБОУ СОШ № 52

108. МАОУ СОШ № 59

109. МАОУ СОШ № 61

110. МБОУ СОШ № 84

111. МБОУ СОШ № 86

112. МАОУ СОШ № 87

113. МАОУ – СОШ № 91

114. МАОУ СОШ № 102

115. МАОУ СОШ № 105

116. МАОУ СОШ № 106

117. МАОУ СОШ № 131

118. МАОУ СОШ № 132

119. МАОУ лицей № 135

120. МАОУ – СОШ № 137

121. МАОУ СОШ № 142

122. МАОУ – СОШ № 156

123. МАОУ гимназия № 177

124. МАОУ лицей № 180

125. МАОУ СОШ № 197

126. МАОУ СОШ № 200

127. МБОУ СОШ № 215 «Созвездие»

128. МАОУ СОШ № 22

129. МБОУ СОШ № 27

130. МАОУ СОШ № 46

131. МБОУ СОШ № 49

132. МАОУ СОШ № 66

133. МАОУ СОШ № 67 с углубленным изучением отдельных предметов

134. МАОУ СОШ № 68 с углубленным изучением отдельных предметов

135. МБОУ СОШ № 72

136. МАОУ СОШ № 77

137. МАОУ СОШ № 80

138. МБОУ СОШ № 95

139. МБОУ СОШ № 98

140. МАОУ гимназия № 99

141. МАОУ Лицей № 100

142. МАОУ СОШ № 113

143. МАОУ СОШ № 114

144. МБОУ СОШ № 115

145. МАОУ СОШ № 117

146. МАОУ лицей № 128

147. МАОУ СОШ № 136

148. МАОУ СОШ № 138

149. МАОУ СОШ № 167

150. МАОУ гимназия № 205 «Театр»

151. МБВСОУ ЦО № 224

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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