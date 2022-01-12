«Рюкзаки отдавали через окна, дети мерзли на улице», – родители рассказали, как проходила эвакуация из школ

В Екатеринбурге с раннего утра школы стали получать электронные письма с сообщением о минировании зданий. На улице в мороз оказались тысячи эвакуированных в спешке детей. «Даже рюкзаки не разрешили взять», – рассказывают родители.

На 9 часов утра сообщение о минировании получили 93 школы, как сообщал «Новый День».

Сейчас их число могло увеличиться, по крайней мере, в соцсетях родители пишут, что и в 10 часов продолжалась эвакуация в разных учебных заведениях. Оперативно подтвердить эту информацию не получилось: в пресс-службе департамента образования на текущий момент не отвечают.

«Мы пока воздержимся от комментариев», – ответили «Новому Дню» в пресс-службе УМВД по Екатеринбургу. Там не рассказали ни о количестве «минированных» школ, ни о том, сколько из них уже удалось проверить на наличие взрывчатых веществ.

Родители, в свою очередь, говорят, что эвакуация происходила в разных школах по-разному. Кому-то повезло, и письмо прочитали еще в 7:30, то есть дети даже не дошли до школы, остались дома. Кто-то успел отучиться первый урок, на улицу начали выводить ближе к 9 часам утра (например, так было в школе № 165 в Пионерском). Других срывали посреди занятия.

«У нас детей вывели на улицу. Многие забыли рюкзаки в классах, а там – ключи от дома, телефоны. В итоге вещи отдавали через окно, в школу не пускали», – рассказала «Новому Дню» жительница Верх-Исетского района.

В других школах детям разрешали самим вернуться в здание и забрать вещи. Например, так было в школе № 86. При этом некоторые мамы рассказывают, что дети замерзли ждать на улице (сегодня в Екатеринбурге минус 17 градусов, по ощущениям ниже -20).

Дальнейшие действия школ тоже, по всей видимости, определяет администрация конкретного учреждения. В некоторых уже начались уроки (например, в 62-й), в других перестраховываются и отменяют даже вторую смену (в 181-й), а где-то родителям сообщили, что даже завтра учеба будет дистанционной (школа № 30).

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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