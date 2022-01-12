ФСБ о волне лжеминирований в Екатеринбурге: «Угрозы идут с измененных IP-адресов»

В свердловском правительстве прокомментировали ситуацию с массовым лжеминированием учебных заведений Екатеринбурга сегодня утром. Эвакуация детей из школ проводилась в строгом соответствии с порядком мероприятий по антитеррористической защищенности.

«В школах и колледжах регулярно проводятся инструктажи с педагогами и сотрудниками о порядке действий в подобных ситуациях. В случае поступления такого сообщения детей выводят на улицу, проследив, чтобы все были одеты. В школах, где проходила эвакуация, рекомендовано отправить детей домой. При этом классные руководители должны связаться с родителями и убедиться, что каждый ребенок благополучно добрался до дома. В тех школах, куда поступали звонки до начала учебного дня, детям разрешено остаться дома. При этом учебный процесс не прерывается – всем даны задания для домашней работы», – сообщил министр образования Свердловской области Юрий Биктуганов.

В региональном управлении ФСБ отметили, что, как правило, ложные угрозы направляют компьютеры с измененным IP-адресом. При этом по каждому сообщению о минировании следственно-оперативные группы ФСБ и МВД проводят полный цикл проверок.

В силовом ведомстве также сообщили, что с 2020 года в Свердловской области возбуждено более 70 уголовных дел по статье «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма» (ст. 207 УК РФ), в некоторых случаях – по нескольким эпизодам.

Напомним, сегодня утром в Екатеринбурге неизвестные «заминировали» более 100 школ и несколько вузов. По словам родителей, в некоторых случаях дети даже не успели взять личные вещи и мерзли на улице.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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