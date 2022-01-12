В Екатеринбурге идет эвакуация вузов из-за угроз по электронной почте

Волна лжеминирований в Екатеринбурге перекинулась на вузы. Утром из всех зданий горного университета были эвакуированы сотрудники.

«Сегодня в 8:40 на электронную почту ректората пришло сообщение, что университет заминирован. Оперативно началась эвакуация людей из всех зданий и общежитий. В основном вывели сотрудников, потому что у студентов сейчас сессия проходит в дистанционном формате. Около 8:50 все здания вуза были освобождены, сейчас идет проверка. Сотрудники разошлись по ближайшим кафе и заведениям, около университета на улице никого нет», – рассказала «Новому Дню» пресс-секретарь горного Татьяна Салова.

В соцсетях также сообщают об эвакуации ЕГТИ, Уральской консерватории и УрГУПС. Получить оперативный комментарий из этих учебных заведений на момент публикации не удалось.

В УрФУ и медицинском университете «Новому Дню» сообщили, что пока сообщений о минировании не поступало, эвакуации нет.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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