В Екатеринбурге идет эвакуация вузов из-за угроз по электронной почте

Волна лжеминирований в Екатеринбурге перекинулась на вузы. Утром из всех зданий горного университета были эвакуированы сотрудники.
«Сегодня в 8:40 на электронную почту ректората пришло сообщение, что университет заминирован. Оперативно началась эвакуация людей из всех зданий и общежитий. В основном вывели сотрудников, потому что у студентов сейчас сессия проходит в дистанционном формате. Около 8:50 все здания вуза были освобождены, сейчас идет проверка. Сотрудники разошлись по ближайшим кафе и заведениям, около университета на улице никого нет», – рассказала «Новому Дню» пресс-секретарь горного Татьяна Салова.
В соцсетях также сообщают об эвакуации ЕГТИ, Уральской консерватории и УрГУПС. Получить оперативный комментарий из этих учебных заведений на момент публикации не удалось.
В УрФУ и медицинском университете «Новому Дню» сообщили, что пока сообщений о минировании не поступало, эвакуации нет.
Екатеринбург, Валентина Ярославцева
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