По факту массового минирования школ и вузов в Екатеринбурге возбуждено уголовное дело

Вчера в образовательные учреждения Свердловской области поступило в общей сложности 170 электронных писем с сообщениями о минировании: были эвакуированы школы и вузы в Екатеринбурге, Заречном и Качканаре. Следственные органы полиции возбудили уголовное дело по части 2 статьи 207 УК РФ «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма». Виновникам может грозить лишение свободы сроком до 5 лет.

«Представителям МВД и различных учреждений системы образования и ряда других структур 12 января поступило 170 электронных писем с угрозами о якобы грозящем апокалипсисе. Первый тревожный сигнал пришел в дежурную часть полиции по линии 112 в 06:35. В проверочных мероприятиях было задействовано 257 сотрудников ОВД, а также свыше 70 единиц техники МВД, в эти цифры не входят ресурсы наших коллег из иных организаций», – сообщил «Новому Дню» руководитель пресс-службы ГУ МВД РФ по Свердловской области Валерий Горелых.

По факту массовых лжеминирований следственные органы полиции Екатеринбурга возбудили уголовное дело по части 2 статьи 207 УК РФ «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма». Виновникам грозит до пяти лет тюрьмы.

«Сыщики уголовного розыска и регионального ФСБ предпринимают комплекс мер, направленных на то, чтобы сегодняшний беспредел для горе-шутников не остался безнаказанным», – отметил Валерий Горелых, добавив, что с большой долей вероятности рассылка шла из-за рубежа.

Напомним, 12 января утром 93 школы были эвакуированы из-за ложных сообщений о минировании. К полудню их число увеличилось до 151 – это почти все школы Екатеринбурга. Затем письма стали поступать в вузы, а также в учебные заведения других городов.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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