В Екатеринбурге снова «минируют» школы

Сегодня утром в две школы Екатеринбурга вновь поступили письма с сообщениями о минировании. Детей в зданиях на тот момент еще не было. К данной минуте обе школы проверили, уроки начались.

По данным нашего агентства, речь идет о школе № 1 и гимназии № 2. Письма, которые получили директора учреждений, очень похожи на сообщения, рассылаемые на прошлой неделе в десятки российских школ. Информацию подтвердили в мэрии Екатеринбурга.

«Сегодня утром в две школы Екатеринбурга поступили сообщения о минировании.

В школах, куда поступили сообщения о минировании, произведена эвакуация учащихся и сотрудников. Здания школ проверены специалистами правоохранительных органов. Взрывные устройства не найдены. Работа образовательных учреждений возобновлена, дети возвращаются за парты», – сообщили в пресс-службе горадминистрации.

В остальных школах города проведены профилактические мероприятия в рамках действующих инструкций Министерства общественной безопасности Свердловской области. Уроки там не отменяли.

Напомним, на прошлой неделе в Екатеринбурге неизвестные «заминировали» почти все школы. В течение всего дня 12 января сообщения поступали на электронные адреса учреждений образования. Уроки были сорваны. Детей эвакуировали и отправляли по домам. Позднее волна «минирований» докатилась до вузов. По данному факту возбуждено уголовное дело.

В ФСБ сообщали, что рассылка идет из-за рубежа: «Имеющиеся в данные свидетельствуют о том, что массовая рассылка сообщений о якобы минировании образовательных учреждений и организаций региона инициирована лицами, находящимися за рубежом. Основными целями злоумышленников являлись дестабилизация социально-политической обстановки в Свердловской области путем создания панических настроений в обществе, а также отвлечение правоохранительных органов и экстренных служб региона на заведомо негодные объекты, что в совокупности нанесло значительный экономический ущерб».

Екатеринбург, Анастасия Истомина

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»