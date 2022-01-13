В ФСБ рассказали, кто и зачем устроил массовое минирование школ на Урале

В управлении ФСБ России по Свердловской области рассказали, что нашли тех, кто устроил массовую рассылку сообщений о заложенных в екатеринбургских школах бомбах. Напомним, эвакуировать учеников и сотрудников школ, а затем училищ и вузов в уральской столице и других городах региона пришлось позавчера. «Имеющиеся в данные свидетельствуют о том, что массовая рассылка сообщений о якобы минировании образовательных учреждений и организаций региона инициирована лицами, находящимися за рубежом. Основными целями злоумышленников являлись дестабилизация социально-политической обстановки в Свердловской области путём создания панических настроений в обществе, а также отвлечение правоохранительных органов и экстренных служб региона на заведомо негодные объекты, что в совокупности нанесло значительный экономический ущерб», – сообщили в пресс-службе ведомства.

Там подчеркнули, что отрабатывают каждое сообщение о якобы заложенных взрывных устройствах, и в прошлом году нашли десятерых лжеминеров, семеро из них получили реальные сроки лишения свободы от трех до семи лет, еще трое сейчас помещены в специализированные лечебные учреждения.

Несмотря на то, что в ФСБ указали на иностранный след в ситуации с массовыми лжеминированием школ в Екатеринбурге, там напомнили и об ответственности родителей подростков и самых несовершеннолетних, кто уже достиг 14 лет, по статье 207 УК РФ «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма».

Эвакуация школ, колледжей, вузов, а также судов происходила в Екатеринбурге 10, 11 и 12 января, самая массовая – в среду, тогда уроки отменились из-за сообщений о якобы заложенных взрывных устройствах более чем в 150 школах города. По факту массового лжеминирования было возбуждено уголовное дело. Волна аналогичных сообщений прошла и по другим городами Урала, в том числе Перми и Тюмени.

Екатеринбург, Елена Сычева

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