В Тюмени из школ эвакуировали 50 тысяч детей

В четверг, 13 января, из-за анонимных сообщений о минировании школ в Тюмени было эвакуировано около 50 тысяч детей. Об этом сообщили в областном департаменте образования.
Все здания обследовали сотрудники полиции. По данным пресс-службы УМВД России по Тюменской области, по результатам проверки предметов, представляющих опасность, не обнаружено.
В пятницу 14 января, занятия в школах Тюмени пройдут в штатном режиме.
Тюмень, Ольга Федорова
© 2022, РИА «Новый День»
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