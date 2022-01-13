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Четверг, 13 января 2022, 19:04 мск

Новости Тюмень

Новости, Кратко, Популярное, Тюмень, Ямал, Югра

В Тюмени из школ эвакуировали 50 тысяч детей

В четверг, 13 января, из-за анонимных сообщений о минировании школ в Тюмени было эвакуировано около 50 тысяч детей. Об этом сообщили в областном департаменте образования.

Все здания обследовали сотрудники полиции. По данным пресс-службы УМВД России по Тюменской области, по результатам проверки предметов, представляющих опасность, не обнаружено.

В пятницу 14 января, занятия в школах Тюмени пройдут в штатном режиме.

Тюмень, Ольга Федорова

© 2022, РИА «Новый День»

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