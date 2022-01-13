По России прокатилась волна «минирования» школ

Ученики всех школ Архангельска, Саратова и Самары отправились домой после срочной эвакуации школьников и сотрудников. Угрозы о минировании коснулись более 10 учебных заведений в Красноярске и Нижнем Новгороде.

На электронную почту одной из силовых структур Архангельска пришло сообщение о «минировании» городских школ. Руководству учебных заведений немедленно передали сигнал, а специалисты отправились проверять здания. Учеников и педагогов отправили домой, все занятия перевели в дистанционный режим.

13 января в срочном порядке освободили здания всех школ Саратова. Предупреждение о взрывных устройствах было в письме, которое правоохранители решили воспринять всерьез. Здания проверят специалисты с собаками. Все занятия отменены, сообщили в мэрии Саратова.

Срочная эвакуация коснулась и школьников Самары: во всех школах города отменены занятия, сообщают сразу несколько городских пабликов. Из-за угрозы взрыва учеников и педагогов срочно вывели из здания, сумки и куртки выбрасывали в окна, потому что не было времени одеться. Правоохранители пока не дали официальных комментариев.

Занятия отменены в 15 школах Нижнего Новгорода из-за сообщения о «минировании» зданий. Учеников отправили домой, уроки отменены в школах №1, 11, 12, 18, 25, 37, 46, 53, 60, 66, 82, 84, 87, 93, 94. Специалисты проверяют здания, результаты пока не раскрываются.

Более 10 школ Красноярска попали под эвакуацию в связи с угрозой минирования. Детей и педагогов срочно вывели на улицу в интернате № 1, лицее № 7, школах № 3, 10, 63, 141, 144, 149, 150, 152, 156, в «Универсе». Ни администрация, ни полиция никак не комментируют события. Позже очевидцы сообщили, что эвакуация прошла во всех школах города. в Мэрии заверили, что правоохранители уже ищут источник сообщений о минировании.

Накануне в Екатеринбурге эвакуировали 151 школу, почти все средние учебные заведения города. Следственный комитет организовал проверку по факту угроз о минировании социально значимых объектов.

Архангельск, Наталья Рязанова

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