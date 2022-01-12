Массовое минирование школ в Екатеринбурге привлекло внимание главы СКР

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил свердловскому управлению организовать процессуальную проверку по факту массовой эвакуации школ Екатеринбурга из-за ложных сообщений о минировании. От руководителя регионального ведомства Михаила Богинского ждут доклада о проверочных мероприятиях и принятых решениях.

Как ранее писал «Новый День», сегодня утром более 150 школ в Екатеринбурге получили по электронной почте сообщение о якобы заложенной бомбе. Учащихся спешно эвакуировали на улицу, а потом отправили по домам. Аналогичные письма получили несколько уральских вузов, там также прошла эвакуация.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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