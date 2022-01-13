В Ставрополе эвакуируют все школы из-за сообщения об угрозе взрыва

Правоохранители проверяют все школы Ставрополя после анонимных сообщений о минировании. Об этом информирует пресс-служба городской администрации. Учащиеся и учителя были эвакуированы.

«На электронную почту комитета образования пришло сообщение, что все учебные заведения Ставрополя были заминированы сегодня утром. В гимназии №24, которую два дня подряд эвакуируют, об угрозе сообщили директору школы», – говорится в сообщении.

В пресс-службе мэрии сообщили, что оперативные службы отрабатывают каждое сообщение об угрозе. В настоящее время проводится эвакуация детей и работников учебных заведений, обследуются помещения школ. Информация о минировании не подтверждается, отметили в горадминистрации.

Ранее сегодня из-за сообщений об угрозе взрыва эвакуировали учеников и работников образовательных учреждений в Красноярске, Архангельске, Саратове, Самаре и Нижнем Новгороде. Накануне эвакуация проводилась почти во всех школах Екатеринбурга. Нигде угрозы не подтвердились.

Ставрополь, Наталья Петрова

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