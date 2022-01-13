В Красноярске «заминировали» торговые центры, идет эвакуация

Волна лжеминирований добралась до Красноярска. Утром 13 января в городе массово эвакуируют посетителей торговых центров после анонимных сообщений об угрозе взрывов, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах региона.

По его данным, на электронную почту пришли письма о минировании трех торгово-развлекательных центров и одной школы. На месте работают полицейские и экстренные службы.

Местные СМИ уточняют, что эвакуация прошла в торговых центрах «Планета», «На Свободном», «Июнь», «Авиатор», Red Sail. Сейчас ведется проверка помещений. Официальных комментариев полиции пока не поступало.

В Томске под эвакуацию попало региональное отделение «Единой России» после получения электронной анонимки о минировании. На место прибыли сотрудники полиции, передает издание ТВ2.

Накануне массовая эвакуация школ прошла в Екатеринбурге. Из-за поступивших угроз о взрывах эвакуировали учеников и учителей в 153 из 161 школ города. Опасных предметов в учебных заведениях не обнаружено.

Красноярск, Наталья Петрова

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