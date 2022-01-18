В Екатеринбурге вновь «заминировали» школы, но детей на улицу не выводили

Сегодня в Екатеринбурге вновь появились сообщения о минировании трех школ.

На этот раз сообщения о минировании поступили в школы № 65, 154 и гимназию 161. Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе департамента образования Екатеринбурга, правоохранительные органы проверили все три школы, и информация оказалась фейковой. По словам пресс-секретаря Екатерины Катыхиной, учебный процесс в школах не прерывался.

Как сообщил «Новому Дню» девятиклассник из 161-й гимназии, из школы ребят в этот раз не выводили, и уроки не отменяли. Сейчас полиция уже уехала от здания гимназии.

Напомним, в январе школы Екатеринбурга «минировали» уже несколько раз. 12 января сообщения о минировании по электронной почте разослали в 151 школу города, уроки были сорваны, а ребят отправили по домам. В тот день также эвакуировали студентов нескольких вузов. По факту происшествия возбудили уголовное дело. 17 января письма с угрозами разослали еще в несколько школ Екатеринбурга, и детей вновь выводили из зданий.

Екатеринбург, Мария Зыкова

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