Начальник департамента образования: школы научились не прерывать уроки во время «лжеминирований»

Начальник департамента образования администрации Екатеринбурга Константин Шевченко объяснил, как школам удается не прерывать учебный процесс во время лжеминирований. Сообщения о заложенных бомбах атакуют школьные электронные адреса с прошлой недели.

«Нас продолжают тренировать псевдоминированием. После каникул мы, может быть, не ожидали такой массовой атаки, но, тем не менее, сработали тогда оперативно. Отработаны протоколы действий руководителей школ. После массовой атаки мы научились не останавливать учебный процесс и не переводить детей на дистанционный режим. Сообщения о лжеминировании отрабатывается внутренней комиссией школы с привлечением органов ФСБ и других правоохранителей. Мы готовы к таким вызовам, и работаем сейчас в штатном режиме», – рассказал Шевченко сегодня на заседании комиссии по безопасности в гордуме Екатеринбурга.

Начальник департамента объяснил, что в соответствии с правилами антитеррористической защищенности весь персонал школы и ученики эвакуируются в теплое помещение, которое находится рядом с учебным заведением. Если сообщение о бомбе пришло на почту до начала рабочего дня, тогда сотрудники школы совместно с охраной обследуют помещения своими силами и составляют акт о проверке.

Депутаты отметили, что во время массовых эвакуаций школ были случаи, когда дети в спешке покидали классы и мерзли на улице. Константин Шевченко признал, что в Екатеринбурге есть школы, рядом с которых нет подходящих теплых мест. Поэтому учителя отправляли детей домой. «При такой массовой атаке шероховатости в действиях директоров школ были, но это локальные случаи. Мы их разбираем и отрабатываем», – ответил чиновник.

Лжеминирование школ в Екатеринбурге началось в конце декабря. 12 января из-за писем о заложенных бомбах почти одновременно были эвакуированы 151 школа и несколько вузов. По данному факту возбуждено уголовное дело.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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