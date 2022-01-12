В Екатеринбурге с утра эвакуируют школы из-за сообщений о минировании

В Екатеринбурге утро началось с сообщения о минировании школ.

Родители учеников рассказали, что их просят срочно забрать детей из школ № 1 (Верх-Исетский бульвар, 23) и № 48 (ул. Крауля, 91).

Пользователи форума портала u-mama.ru сообщают, что отменены занятия в школах разных районов города. «79 или 179? Просто 179 тоже домой отправили из-за антитеррористических мероприятий. «Уважаемые родители, на школьную почту пришло сообщение об угрозе. Действуя по инструкции, отправляем детей по домам. Обучение дистанционно. Ждём оперативную группу. Жизнь и здоровье наших детей важнее всего. Спасибо за понимание», – цитирует письмо из школы одна из пользовательниц. Называют также школы № 75, 83, 104, 180, 202, 208 и другие.

В департаменте образования администрации Екатеринбурга на звонки «Нового Дня» пока не ответили.

Дополнено. В департаменте образования сообщили, что по состоянию на 09:00 эвакуированы 93 школы.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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