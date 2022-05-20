Сотрудники ФСБ и МВД задержали подростка-лжеминера (ФОТО)

Силовики вычислили и задержали подростка, который в декабре 2021-го и январе 2022 года рассылал ложные сообщения о минировании торговых центров в Екатеринбурге и Каменске-Уральском.

Как сообщили в УФСБ по Свердловской области, целями подростка были ТЦ «ВеерМолл» (25 декабря 2021 г.), «Каменск Сити-Молл» (9 января 2022 г.), «Мега» и «Пассаж» (11 января 2022 г.).

Несовершеннолетний состоял в интернет-сообществе, участники которого изучали алгоритмы и способы «лжеминирования», делились опытом. «В настоящее время гражданин полностью признал вину в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 207 УК Российской Федерации («Заведомо ложное сообщение об акте терроризма»)», – заявили в пресс-службе УФСБ.

Добавим, что уголовная ответственность по этой статье наступает с 14 лет, а имущественный и материальный ущерб, связанный с работой бригад скорой помощи, МЧС и иных спецслужб ложится на плечи виновных или их родителей.

«Полученных сыщиками материалов оказалось достаточно для возбуждения в отношении подростка уголовного дела за заведомо ложное сообщение об акте терроризма. Установить местоположение злоумышленника удалось благодаря слаженным действиям подразделений МВД и коллег из ФСБ», – заявил пресс-секретарь ГУ МВД Валерий Горелых.

Как уже сообщал «Новый День», 9 февраля в Екатеринбурге уже был задержан 14-летний ученик гимназии, которого подозревают в серии ложных сообщений о минировании школ и торговых центров. Он заявил, что «минировал» учебные заведения, в том числе и свое собственное, ради хайпа, но иногда делал это и на заказ – по 1000 рублей за один объект. Деньги он получал на электронный кошелек. Позже в УФСБ заявили, что летом 2021 года у гимназиста появился опытный «куратор» из-за рубежа, который обучал его рассылке сообщений о якобы заложенных бомбах с использованием анонимайзеров. Серия «минирований» учебных заведений прокатилась по Екатеринбургу 10, 11 и 12 января. На третий день была самая массовая атака: тогда уроки отменили более чем в 150 школах города.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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