УФСБ: у 14-летнего лжеминера из Екатеринбурга был опытный куратор из-за рубежа

У 14-летнего гимназиста, который задержан по подозрению в серии ложных сообщений о минировании социально значимых объектов в Екатеринбурге, был опытный куратор из-за рубежа. Об этом сообщили в департаменте информполитики со ссылкой на специалистов из УФСБ по Свердловской области.

По данным ведомства, подросток был участником одного из тематических сетевых сообществ в интернет-мессенджере. В группе обсуждались способы и результаты совершенных лжеминирований. «Летом 2021 года у молодого человека появился опытный «куратор» из-за рубежа, который обучал его рассылке сообщений о якобы заложенных бомбах с использованием анонимайзеров. После каждой совершенной рассылки лжеминер отправлял своему наставнику отчет: ссылки на публикации в средствах массовой информации о произошедших лжеминированиях. Это свидетельствовало, что цель атаки была достигнута», – рассказали в УФСБ.

Как уже сообщал «Новый День», на днях в Екатеринбурге был задержан 14-летний ученик гимназии, которого подозревают в серии ложных сообщений о минировании школ и торговых центров. Он заявил, что «минировал» учебные заведения, в том числе и свое собственное, ради хайпа, но иногда делал это и на заказ – по 1000 рублей за один объект. Деньги он получал на электронный кошелек. Молодого человека задержали в его квартире, откуда он зачастую из окна наблюдал, как представители МВД и других силовых ведомств эвакуируют людей. Пока следствие ОВД располагает сведениями о восьми эпизодах «минирования», к которым причастен задержанный.

Напомним, 12 января из-за сообщений о минировании в Свердловской области были эвакуированы свыше 60 тыс. человек из различных образовательных учреждений: почти всех школ, ряда вузов и колледжей. При проверке заведений и прилегающих территорий опасных предметов обнаружено не было. В пресс-службе УФСБ России по Свердловской области на следующий день рассказали, что сообщения о минировании поступили из-за рубежа.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»