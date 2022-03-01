В Екатеринбурге детские сады получили сообщения о минировании. Ведется проверка

В Екатеринбурге неизвестный сегодня отправил письмо о минировании на электронные адреса многих детских садов. Все спецслужбы оповещены, идет проверка.

«Департамент образования Екатеринбурга подтверждает массовую рассылку сообщений о минировании по детским садам. В настоящее время оповещены все спецслужбы. Также осмотр помещений и территорий ведется силами сотрудников детских садов», – сообщает пресс-служба департамента образования.

Информацию по эвакуации детей в департаменте не подтверждают. В соцсетях и родительских чатах тоже нет какой-либо паники в связи с рассылкой о лжеминировании.

Напомним, в Екатеринбурге и других городах в январе массово «минировали» школы. Например, 12 января в Свердловской области были эвакуированы свыше 60 тыс. человек из различных образовательных учреждений: почти всех школ, ряда вузов и колледжей. При проверке заведений и прилегающих территорий опасных предметов обнаружено не было. В пресс-службе УФСБ России по Свердловской области на следующий день рассказали, что сообщения о минировании поступили из-за рубежа. Позднее установили, что рассылал письма 14-летний ученик одной из гимназий Екатеринбурга. Он заявил, что «минировал» учебные заведения, в том числе и свое собственное, ради хайпа, но иногда делал это и на заказ – по 1000 рублей за один объект. При этом у него был «наставник» из-за границы.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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