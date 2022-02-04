Подросток из мести «минировал» школы Волгограда от имени друга

Следователи возбудили уголовное дело в отношении 16-летнего подростка, который подозревается в рассылке ложных сообщений о готовящихся терактах в образовательных учреждениях и других госучреждениях Волгоградской области. Об этом сообщает региональное управление Следственного комитета России.

Дело расследуется по части 3 статьи 207 УК РФ (заведомо ложное сообщение о готовящихся взрывах в целях дестабилизации деятельности органов власти) на основании материалов УФСБ по Волгоградской области. Подозреваемый задержан. Следствие выясняет личности его подельников.

По версии следователей, подросток в начале января этого года из чувства неприязни к своему знакомому решил от его лица распространить ложные сообщения о якобы готовящихся взрывах. Подозреваемый через один из мессенджеров связался с неизвестным и пообещал заплатить ему 3 тыс. рублей за размещение лжеугроз о готовящихся терактах. После отправки неизвестному лицу денег фигурант дела сообщил ему контактные данные своего знакомого с указанием номера его мобильного телефона и ссылок на соцсети.

С 15 по 19 января соучастники рассылали по электронной почте ложные сообщения о минировании и готовящихся взрывах в образовательных и других государственных учреждений Волгограда. При этом они формировали «мнение о том, что указанные сообщения направляет именно знакомый подозреваемого», – говорится в сообщении.

В результате были эвакуированы учащиеся и работники госучреждений, но при этом в ходе проверки зданий взрывных устройств обнаружено не было, отметили в СКР.

Волгоград, Наталья Петрова

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