В России разработают методички для противодействия лжеминерам

Методические материалы, позволяющие эффективнее выявлять авторов ложных сообщений о минировании школ и других объектов, к июню текущего года разработает Академия управления МВД РФ совместно со специалистами компании по информационной безопасности T.Hunter, – сообщают Известия.

Начальник кафедры управления органами расследования преступлений Академии управления МВД РФ Юрий Гаврилин рассказал следующее: «На основании заявки следственного департамента МВД России мы разрабатываем методологические рекомендации по идентификации так называемых лжеминеров, использующих средства анонимизации. Завершение работы запланировано на июнь 2022 года. Далее рекомендации будут рассмотрены в научно-методической секции следственного департамента МВД России и направлены во все территориальные органы МВД России для применения в практической работе».

Отмечается, что методические материалы в первую очередь будут полезны следователям, сотрудникам оперативных и оперативно-технических подразделений.

«В этих материалах мы описываем разные методы идентификации лжеминеров. Начиная от разведки по открытым данным, в рамках которой анализируется вся доступная информация вроде аватарок и никнеймов, и заканчивая логированием. В рамках последней процедуры на адреса электронных почт, с которых приходят сообщения о минировании, отправляются файлы, передающие данные с компьютера получателя», -сообщил журналистам руководитель департамента информационно-аналитических исследований компании T.Hunter Игорь Бедеров.

Москва, Иван Бабурин

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