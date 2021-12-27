В Свердловской области отменили QR-коды в кафе и фитнес-центрах

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев отменил режим QR-кодов в кафе, ресторанах, фитнес-центрах, магазинах, салонах красоты и детских комнатах. В кинотеатрах коды по прежнему будут проверять. Послабление действует до середины следующего месяца.

«С завтрашнего дня и до 15 января вход в кафе и рестораны, в фитнес-центры, все отдельно стоящие магазины, а также в салоны красоты, бани и сауны, прачечные и химчистки, детские игровые комнаты будет свободным. Не нужно будет предъявлять никаких документов и справок.

Кинотеатрам разрешим 100-процентную наполняемость, но при том условии, что все посетители будут с QR-кодами. Вход в торговые центры – по-прежнему свободный до 20 января. Но обязательно с масками, с антисептиками и дистанцией», – сообщил губернатор в инстаграме.

Добавим, кафе и фитнес-центрам, которые находятся в торговых центрах, разрешили игнорировать QR-коды до 20 января.

Екатеринбург, Людмила Прокофьева

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