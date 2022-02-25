«Они повторятся». Политологи о том, как будут развиваться антивоенные выступления в России

Антивоенные акции в России будут продолжаться, но не станут масштабными, считают опрошенные РИА «Новый День» политологи. Военная операция на Украине послужила триггером для людей, которые и так были недовольны властью. Но если Российская армия будет нести потери, а экономическая ситуация в стране сильно ухудшится, то протестные настроения станут набирать обороты. Они могут не только выплеснуться на улицу, но и отразиться на результатах голосования на ближайших выборах.

Напомним, вчера в центре Екатеринбурга прошла пятичасовая стихийная акция против войны на Украине. Несколько сотен людей, преимущественно молодежь, собрались сначала у памятника Ленину на площади 1905 года, а затем перешли на площадь Труда. По разным оценкам, на несанкционированной акции было задержано от 39 до 50 человек. Свердловская полиция отказывается давать официальные данные о количестве задержанных.

«Я думаю, что акции протеста повторятся, потому что основной мотив – военные действия на территории Украины – по крайней мере в ближайшие дни не исчезнет. Задержания участников никого не остановят. Потому что у людей уже есть опыт [участия в несанкционированных акциях]. Те, кто выходят на улицу, понимают, чем рискуют. Люди уже знают, как вести себя при задержании, учатся так называемой «митинговой гигиене». Выходят на протест молодые люди, потому что они более подвижные и рисковые. Это всегда было так. Вчера, по всей видимости, полицейским была дана команда жестко пресекать все публичные активности на тему военного конфликта с Украиной. По России было больше тысячи задержанных, около 800 человек задержали в Москве. Это говорит о том, что власть боится роста антивоенных настроений. И если сейчас для Российской армии ситуация будет складываться драматично, если в город и область пойдут гробы, то настроения людей поменяются. Люди будут выходить на улицу. Потому что других инструментов донести свою позицию, кроме как обсудить на кухне, написать в соцсетях или выйти на улицу, больше не осталось», – отмечает политолог Сергей Мошкин.

Политтехнолог Алексей Швайгерт считает, что антивоенные акции вряд ли станут масштабными, но протестное ядро будет еще больше цементироваться. «Мне сложно комментировать внешнеполитические события. Но понятно, что в России не сто процентов жителей согласны с тем, что российские войска сейчас делают на Украине. У части населения есть внутренний протест против политических решений и геополитических целей страны. И это вызвало реакцию людей: не просто написать в соцсетях, но и выйти на улицу. В целом ситуация на Украине сработала как триггер антивластного протеста, который так или иначе формируется в стране. Не все довольны тем, что происходит в экономике (рост цен и прочее) и внутренней политике. Для этих людей война на Украине оказалась уже чем-то за гранью здравого смысла. Что будет с протестом? Это интересный вопрос. Думаю, ни одна политическая сила не будет пытаться использовать его, потому что сразу получит по шапке. Возможно, как по типу крымского консенсуса в 2014 году, все политические партии одобрят эту историю с ДНР и ЛНР. Так что антивоенный протест вряд ли серьезно расширится. Но протестный россиянин еще больше убедится, что происходящее в стране не соответствует его ожиданиям», – рассуждает эксперт.

Швайгерт также оценил, насколько протестные настроения россиян повлияют на выборы.

«Будет ли протест на выборах? Скорее да, чем нет. Потому что голосование – это легальный и самый безопасный способ выразить недовольство. Будет ли резкий рост протестного голосования? Это остается открытым вопросом. Но если мы сейчас увидим одновременный рост цен на все товары, то, конечно, это подстегнет негативный настрой. И формально лояльные избиратели могут проголосовать с фигой в кармане. На другой чаше весов – апатия. Протест уйдет в апатичное созерцание и убеждение, что ничего нельзя изменить. И это тоже может сказаться на выборах», – заключает собеседник агентства.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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