В Екатеринбурге возбуждено второе уголовное дело против участника протестов

В Екатеринбурге против участника антивоенной несанкционированной акции возбуждено уголовное дело за нападение на полицейского. Как сообщили в пресс-службе областного следственного комитета, днем 6 марта вблизи здания колледжа на проспекте Ленина 20-летний подозреваемый «применил физическое насилие» к сотруднику патрульно-постовой службы. Теперь молодому человеку грозит уголовная ответственность по ч. 1 ст. 318 УК РФ.

Напомним, ранее аналогичное уголовное дело было возбуждено в отношении 28-летнего инспектора Госжилстроя, который тоже принимал участие в протестных акциях. По версии следствия, молодой человек набросился на сотрудника ОВД и причинил ему травму.

Митинги против спецоперации на Украине продолжаются в Екатеринбурге с 24 февраля. Акции протеста не согласованы с властями, участников митингов разгоняет полиция. По данным МВД региона, с 25 февраля по 3 марта было задержано 126 человек. Массовые задержания также были в выходной день 6 марта, когда в автозаки попали около сотни горожан.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»