Задержано – 52 человека: ГУ МВД наконец поделилось информацией о вчерашней акции протеста

Во время вчерашней несанкционированной акции протеста в Екатеринбурге было задержано 52 человека, все они – совершеннолетние. Об этом сообщил пресс-секретарь ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Он уточнил, что 37 граждан понесли наказание по ч. 5 ст. 20.2 (нарушение правил участия в митингах), один по ч.1 ст. 19.3 (неповиновение сотрудникам полиции), четыре по ч.8 ст.20.2 (повторное нарушение правил участия в митингах), и ещё одиннадцать человек – по ч.2 ст.20.2 (организация несанкционированного митинга).

Одна из участниц была оштрафована на 250 тысяч рублей. По информации полиции, она ранее была судима за кражу, а также нарушала правила участия в митингах.

Кроме того, Горелых сообщил: «За призывы в социальных сетях к незаконной акции гражданин Борисенко, 2001 года рождения, судом арестован на 25 суток. Неработающая гражданка Вострикова, 1985 года рождения, оштрафована на 25 тысяч рублей. Бывший преподаватель одного из вузов столицы Среднего Урала гражданин Клокунов, 1985 года рождения, ранее тоже привлекавшийся к ответственности, и безработный гражданин Зарипов, 1986 года рождения, арестованы на 9 суток».

По данным «Нового Дня», кроме перечисленных, на 10 суток арестована екатеринбурженка Полина Шубенцева. Ее посчитали организатором серии одиночных пикетов, прошедших вчера днем.

Отметим, до сегодняшнего вечера ГУ МВД по Свердловской области не комментировало ни число задержанных, ни их возраст.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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