Среди задержанных на протестных акциях оказались чиновник и рецидивистка со свастикой

Среди екатеринбуржцев, задержанных на несанкционированных акциях против спецоперации на Украине, оказался 28-летний чиновник Государственного жилищного и строительного надзора.

Как сообщил пресс-секретарь ГУ МВД Валерий Горелых, молодой человек не только проигнорировал требования полиции разойтись, но и набросился на сотрудника ОВД, причинив ему травму. Старший помощник руководителя СУ СКР по Свердловской области Александр Шульга добавил, что в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.318 УК РФ «Применение насилия в отношении представителя власти». Фигуранту грозит до 5 лет лишения свободы.

Также на одном из шествий была задержана 36-летняя женщина, на руке которой была татуировка с фашистской свастикой. По словам Валерия Горелых, нарушительница была ранее судима за причастность к убийству и причинению тяжкого вреда здоровью. В последний раз она освободилась из колонии в апреле 2019 года. Сейчас женщина учится на кинолога в УрГАУ.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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