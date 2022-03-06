В Екатеринбурге на несогласованной акции протеста задержано более 60 человек (ОБНОВЛЕНО)

В Екатеринбурге продолжается попытка проведения несогласованной акции протеста против специальной военной операции по защите ДНР и ЛНР. Как сообщает «Новый День», к 14 часам местного времени к Площади Труда, куда неизвестные организаторы приглашали прийти граждан, стянули полицию и ОМОН. Задержания начались практически сразу же: в автобусы, пригнанные специально для этого, попало, по предварительным данным, более трех десятков человек.

Примерно через 40 минут после начала участники несогласованной акции начали движение в сторону ТЦ «Гринвич», а далее к цирку.

Как сообщает «Новый День», по пути следования задержания продолжились, некоторые осуществлялись с применением спецсредств.

Ситуация на данный момент такова: от цирка участники несогласованного мероприятия отправились обратно к Площади Труда. По пути следования колонны продолжаются задержания, в том числе просто прохожих. Отметим, что накануне полиция выступила с предупреждением гражданам не посещать районы, где могут происходить несогласованные мероприятия. В Екатеринбурге, с учётом ставшего популярным опыта гуляния протестующих по городу, в потенциально опасную зону попал фактически, весь центр.

На текущий момент в ходе мероприятий по недопущению проведения несогласованной акции протеста задержано примерно шестьдесят человек. Данные будут уточнены позже.

Как сообщает корреспондент «Нового Дня», к 15.30 несогласованное мероприятие в Екатеринбурге закончилось – участники его, вернувшиеся на Площадь Труда, были задержаны. Примерное число граждан, которым предстоит общение с полицией в участках, приблизилось к сотне.

Екатеринбург, Елена Васильева, Мария Зыкова

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