В Екатеринбурге третий день подряд проходит антивоенная акция протеста

В Екатеринбурге на площади Труда вновь собрались местные жители на акцию протеста. Вечерняя акция проходит третий день подряд.

Как сообщает портал 66.ru, полиция задержала трех человек. Сотрудники подходят к горожанам, говорят им разойтись, журналистов просят отойти подальше от полицейских машин. На площади Труда находится около 20 протестующих.

На этой неделе это уже третья акция протеста. Вчера и позавчера на антивоенных митингах, как и сегодня, происходили задержания. Сотрудники полиции дежурят на площади Труда каждый день, начиная с пяти-шести часов вечера.

Екатеринбург, Мария Зыкова

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