Хакеры взломали сайты нескольких российских СМИ

Хакерская группировка Anonymous блокировала сайты нескольких крупных российских изданий во время российско-украинских переговоров по урегулированию военного конфликта. При открытии страниц изданий «Коммерсант», «Известия», «Знак.com», ТАСС и Е1.ru выскакивает заставка с оппозиционными призывами.

«Наши технические специалисты ищут причину. Это не взлом сайта, а всплывающая контекстная реклама, которая захватила главную страницу сайту. Насколько мы знаем, такая же проблема возникла у наших коллег из федеральных медиа. Сейчас мы кооперируем технических специалистов всех изданий, чтобы справиться с этим», – сообщила «Новому Дню» редактор портала Е1 Оксана Маклакова.

Как отмечают IT-специалисты нашего издания, всплывающее сообщение на сайтах российских СМИ появляется с помощью рекламного кода.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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