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Четверг, 3 марта 2022, 14:08 мск

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Сайт «Областной газеты» взломали хакеры

Сайт правительственной газеты Свердловской области подвергся хакерской атаке. Сейчас электронная версия «Областной газеты» недоступна. На сайте вместо новостей появляется желто-голубой рисунок.

Напомним, 28 февраля, в день начала российско-украинских переговоров по урегулированию военного конфликта хакерская группировка Anonymous блокировала сайты нескольких крупных российских СМИ, в том числе ряда уральских изданий. Как позже выяснили IT-специалисты, хакеры взломали сервис, который собирает статистику посещаемости сайтов, и через него запустили всплывающий пропагандистский баннер.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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