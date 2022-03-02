Японские Mazda и Honda приостановили поставки в Россию

Японский концерн Honda приостановил экспорт готовых автомобилей и мотоциклов в Россию в связи с ситуацией на Украине. Компания Mazda присоединилась к санкциям, прекратив поставки запчастей на свой завод на российской территории, пишет Nikkei.

Автомобили Honda для российского рынка доставляют из Японии и США. в январе прошлого года концерн предупредил об уходе с рынка в России в 2022 году. У компании Mazda два основных завода в Японии и еще 18 за пределами страны. Российский завод расположен во Владивостоке, там проводят сборку готовых автомобилей и двигателей.

Ранее поставки продукции в Россию приостановили General Motors, BMW, Daimler, Volvo, Volkswagen, Jaguar Land Rover. Mitsubishi Motors рассматривает возможность остановки поставок и производства автомобилей в России.

Цепочки поставок разорвались в связи с проводимой Россией военной операцией на Украине. Ряд стран отреагировал на ввод российских войск в Донбасс экономическими санкциями.

Токио, Наталья Рязанова

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